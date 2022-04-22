Cizre’de polisler çocukların bayramına eşlik etti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinde görevli polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları münasebetiyle Cizre 100. Yıl İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Ekipler, öğrencilerin yöresel dans şovları, şiir şölenleri ve çeşitli yarışmalarına eşlik edip zevkli ve eğlenceli vakit geçirdi. Polisler, öğrencileri “Polis Kanka Maskotu” ile bir araya getirip eğlenceli sohbet ve oyunlar oynanarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı.