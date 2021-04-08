Cizre’de Polis Haftası etkinlikleri

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünü gezip, emniyet bünyesinde kullanılan araçları yakından görme fırsatı yakaladı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin düzenlediği etkinlikte İlçe Emniyet Müdürlüğünü gezip, Emniyet Müdürü Eren Öztürk ile makamında bir araya gelip sohbet eden Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine görevli polisler tarafından emniyet teşkilatı içerisinde kullanılan zırhlı araçlar tanıtıldı.

Ziyaret sonunda İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk tarafından öğrencilere bilim ve çocuk dergisi, boyama kitabı, tişört, şapka ve maske dağıtıldı.