Cizre’de organ bağışı farkındalığına dikkat çekildi

Şırnak’ın Cizre Devlet Hastanesi önünde ”Organ Bağışı Hayat Kurtarır; Bir Organ, Bir Hayattır” sloganı ile açılan stantta organ bağışı farkındalığına dikkat çekildi.

Cizre ilçesinde organ bağışı için bilinçlendirme ve farkındalık ayı” çerçevesinde Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet hastanesinde “Organ Bağışı Farkındalık Standı” açıldı. Poliklinik ve danışma birimi önünde açılan farkındalık stanttın da görevli sağlık personelleri ve yöneticiler tarafından hasta ve hasta yakınlarına broşür dağıtılarak, organ bağışı konusunda bilgiler verildi.

“Organ Bağışı Farkındalık Standı’nı” ziyaret edip görevli personellerden bilgi alan Başhekim Uzman Dr. İsmail Çağrı Özütok, "Organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biridir. Organ nakli vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya kadavradan alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın hasta veya ihtiyacı olan vücuda nakledilmesi işlemidir. Kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile, tıbben yaşamı sona erdikten sonraki dönemde doku ve organlarının başka hastaların şifası için kullanılmasına izin vermesi ve form doldurması organ bağışı için bir yol sayılmaktadır ve bunu hayatta iken karar vererek yapmak organ ihtiyacı olan insanların hastalık ve bağış dönemi için büyük bir şanstır" dedi.

Türkiye’de organ bağışlarının Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetiminde yapıldığının altını çizen Özütok, "Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi" vasıtasıyla organ dağıtımı adaletli ve şeffaf biçimde gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde organ olarak böbrek, karaciğer, pankreas gibi; doku olarak ise kemik iliği, kornea gibi nakiller yapılabilmektedir. 18 yaş ve üzeri, akli dengesi yerinde olan her kişi organ bağışı yapabilir ve organ bağışı kartı sahibi olabilir. Vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda bir gün hepimizin ihtiyacı olabileceğine dikkat çekerek, hassas olmaya davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.