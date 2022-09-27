Cizre’de okul müdürleri toplantısı yapıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı sene başı okul müdürleri toplantısı yapıldı.

Cizre’de İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında 2022-2023 eğitim öğretim yılı sene başı okul müdürleri ile kurul toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, şube müdürleri ile ilçe genelindeki tüm okul müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılında başarının artırılması için yapılacak çalışmalar ele alındıktan sonra diğer gündem maddeleri de konuşuldu. Toplantıda konuşan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yetiştirilmesine dikkat çekerek “Öğretmenler öğrencilerini gözlemlemeli, hayata bakışlarından ve çizdikleri resimlerinden yeteneklerini fark ederek onların bu yönde gelişmelerine destek olmalıdır. Bu anlamda yeni eğitim-öğretim yılımızda başta öğretmenlerimiz olmak üzere öğrencilerimize, velilerimize; huzurlu, başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı dilerim” dedi.