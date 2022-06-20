Cizre’de öğrencilere yönelik yaz kursları açıyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde öğrencilerin yaz tatili sürecinde daha verimli ve etkin zaman geçirebilmeleri için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Cizre Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yaz kursları açılıyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılında çok sayıdaki vatandaşa kurs açan Cizre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, okulların tatile girmesi ile birlikte öğrencilere yönelik yaz kursları açacak. Cizre Halk Eğitimi Müdürü Reşit Sevgi, bakanlığın talimatları doğrultusunda açılan bu kurslarda öğrencilerimiz, yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirip aynı zamanda ilgi alanlarına göre seçtikleri branşlarda eğitim alabileceklerini ifade etti. Tüm kademelerdeki okullarda halk eğitimi merkezleri aracılığıyla uygulanacak olan ’Okullarda Yaz Etkinlikleri Kursu’ ile öğrencilerin yeni bilgiler edinmelerine, sosyal yönden gelişmelerine ve yeteneklerinin güçlendirilmesine fırsat sağlanması amaçlandığı belirtildi.

Öğrencilerin grup çalışmalarına katılmalarını, akran ve arkadaşlarıyla bir araya gelmelerini hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri etkinliklerin yer alacağı kursların bu hafta itibari ile uygulanmaya konulacağı öğrenildi.