Cizre’de öğrencilere yönelik ücretsiz sinema günleri devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünün, öğrencilere yönelik olarak düzenlediği ücretsiz sinema günleri etkinlikleri devam ediyor.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin ’Umuda Açan Nergis Çiçekleri’ isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında Fatih Ortaokulu öğrencileri AVM’de Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünün öğrencilere yönelik düzenlediği ’Ücretsiz Sinema Günleri’ etkinliğine katıldı. Öğrencilere yönelik düzenlenen sinema günleri etkinliği ile ilgili Cizre Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "9 Kasım 2021 tarihinde başlatılan etkinlik kapsamında 250 minik öğrenciyi sinema ile tanıştırdık. ’Umuda Açan Nergis Çiçekleri’ isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında düzenlenen öğrencilere yönelik ücretsiz sinema günleri etkinliğimiz devam ediyor. Haftanın belirli günlerinde ve saatlerinde düzenlenen sinema günlerine öğrencilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Sinema günleri kapsamında öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici film gösterimi yapılıyor” denildi.