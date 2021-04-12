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Cizre’de öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamlığı ve AFAD İl Müdürlüğünün birlikte organize ettiği program kapsamında öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi.

ŞIRNAK 12.04.2021, 13:51
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Cizre’de öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamlığı ve AFAD İl Müdürlüğünün birlikte organize ettiği program kapsamında öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi.

Cizre Kaymakamlığının Koordine ettiği Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünün de (AFAD) destek verdiği 2021 yılı farkındalık eğitimi kapsamında Cizre’deki okullarda eğitim gören ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi. Eğitimde, AFAD eğitmenleri tarafından slayt ve tanıtım filmleri eşliğinde sunum yapılarak, deprem esnasında ve deprem sonrasında nelerin yapılması gerektiği geniş bir biçimde öğrencilere anlatıldı. AFAD eğitmenleri toplu yaşam alanlarının tahliyesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususları aktardıktan sonra öğrencilere yangın ve tahliye tatbikatı yaptırdı.
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