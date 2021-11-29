Cizre’de öğrenciler önce polis araçlarını tanıdı sonra polislerle piknik yaptı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin öğrencilere yönelik düzenlediği etkinlikte öğrenciler önce polis araçlarını tanıdı, sonrada polislerle piknik yapıp çuval ve yumurta taşıma oyunu oynadı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliğinin ilçe genelindeki ’’Umuda Açan Nergis Çiçekleri’’ isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında düzenlediği etkinlik kapsamında öğrenciler hem polis araçlarını tanıdı hem de polislerle piknik yaparak keyifli bir gün yaşadı. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü TDP Büro Amirliği Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine yönelik olarak sosyal faaliyetlerde birlik beraberlik ve paylaşım duygularının geliştirilmesi, doğayla iç içe barışık nesiller yetişmesine katkı sağlamak için piknik ve oyun etkinliği düzenledi. Pikniğe götürülen öğrenciler, Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve TDP Büro Amirliği görevlileri ile burada gönüllerince eğlendi.

Etkinliklere katılan öğrenciler, kendilerine güzel bir gün yaşatan başta İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk olmak üzere ilçe emniyet müdürlüğünde görevli tüm polislere teşekkür etti.