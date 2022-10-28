Cizre’de kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi. Turnuva sonunda emniyet müdürlüğü voleybol takımı şampiyon oldu.

Cizre İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri dahilinde düzenlemiş olduğu kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi. Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi sınırın sıfır noktasında bulunan Şırnak’ın Cizre ilçesinde de farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Kutlama etkinlikleri dahilinde Fen Lisesi Spor Salonunda voleybol turnuvası düzenlendi.

Bir hafta süren ve 17 takımın mücadele ettiği turnuvada takımlar birbirine üstünlük sağlamak ve bir üst turda mücadele etmek için kıyasıya bir mücadele gösterdi. Zorlu müsabakalarda rakiplerini yenerek finale kalan ilçe milli eğitim müdürlüğü ve emniyet müdürlüğü voleybol takımları şampiyonluk için sahaya çıktı. Kıyasıya bir mücadelenin olduğu müsabakada emniyet müdürlüğü voleybol takımı rakibini setlerde 3-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuvada ilçe milli eğitim müdürlüğü takımı ikinci, gençlik ve spor müdürlüğü takımı da üçüncü oldu.

Final müsabakasına İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulhakim Selimoğlu, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.