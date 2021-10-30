Cizre’de Kızılay haftası kutlandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kızılay Haftası, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ülkemizde her yıl 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arası kutlanan Kızılay Haftası bu yıl Cizre’de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Cizre Kızılay gönüllü merkezi tarafından organize edilen etkinliklere Cizre’de bulunan Kızılay gönüllüleri, Kızılay kadın üyeleri ve vatandaşlar geniş bir katılım gösterdi. Kızılay haftası kapsamında gönüllülerle kahvaltı, sokak hayvanlarını besleme, engelli aileleri ziyaret, lokum dağıtımı, pasta kesimi ve canlı müzik etkinlikleri yapıldı. Kızılay Cizre Kadın Başkanı Müjde Kılınç, bu haftanın düzenlenmesindeki amacın farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Kılınç, “Kızılay Genel Merkezi ve Türkiye genelindeki tüm şubeler tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada, Kızılay’ın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Kızılay ve faaliyetlerine yönelik farkındalık oluşturulmaktadır. Kızılay haftası kutlamaları kapsamında, öncelikli olarak faaliyet alanlarımıza ilişkin yaptığımız çalışmalara ve ilkelerimize dair gençlerimizi bilgilendirmek amacıyla etkinliklerle tanıtımlar yapıyoruz” dedi.