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Cizre’de Kızılay Haftası etkinlikleri
KIZILAY ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇE ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER FARUK YILDIRIM, KIZILAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA CİZRE KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DAVUT SİNANOĞLU İLE MAKAMINDA GÖRÜŞTÜ.
ŞIRNAK 09.11.2020, 12:46
Kızılay Şırnak’ın Cizre İlçe Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ile makamında görüştü.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Kızılay Haftası dolayısıyla Cizre Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım’ı makamında kabul etti. Yıldırım, Kaymakam Sinanoğlu’na Kızılay’ın faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaymamam Sinanoğlu, Kızılay’ın hizmetleriyle önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu yurt ve dünya çapında meydana gelen salgın ve afetlerde göstermiş olduğu özverili çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.