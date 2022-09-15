Cizre’de kırtasiyelerde okul hareketliliği

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte kırtasiye alışverişinde yoğunluk başladı. Öğrenci ve veliler, okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyelerin yolunu tutarken "kanserojen madde"ye karşı dikkatli olunması istendi.

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Cizre’de kırtasiyelerde tatlı bir telaş başladı. Kırtasiye dükkanları ve reyonları dolarken, işyerlerindeki bu yoğunluğun yaklaşık bir ay boyunca süreceği tahmin ediliyor.

Kırtasiyecilerin, velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılayabilmek için harıl harıl çalıştığını ifade eden esnaf Şahin Yiğit, "Kırtasiyeciler, velilere ve öğrencilere kırtasiye malzemelerinin en kalitelisini ve en uygun fiyata sunmaya çalışıyor ve ürün yelpazemizi geniş tutuyoruz. Veliler, diğer yıllara göre hiçbir masraftan kaçmıyor ve çocuklarının eğitimi için gerekli bütün malzemeleri alıyor” dedi.

Alışveriş mağazalarının bütün küçük esnafı etkilediği gibi kırtasiyecileri de etkilediğini ancak bu eğitim öğretim yılında velilerin yerel esnafı yani kırtasiyecileri tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yiğit, ”Veliler çocuklarının ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamak ve çocuklarının derslerden geri kalmaması için çaba gösteriyor dolayısıyla kırtasiye dükkânlarında da yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluk nedeni ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için geç saatlere kadar işyerini açık tutuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kırtasiye malzemeleri alımında velilere uyarılarda bulunan Yiğit, "Velilerimiz çocuklarının sağlığı için, kırtasiye malzemeleri alırken öncelikle dikkat etmeleri gereken konu, kanserojen madde içermeyen ürünleri almalarını öneriyoruz. Çünkü bir veli olarak en değerli olan şey çocuklarıdır, çocuklarının sağlığıdır. Bu yönde alışveriş yaparken öncelikle çocuklarının sağlığını düşünerek alışverişini yapmalıdır. Bizler açıldığımız ilk günden bugüne bu anlayışla hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizdeki hiçbir üründe kanserojen madde içermez. Belli başlı bazı yerler ürünleri uygun fiyata vermek amacıyla nerden geldi belli olmayan malzemeler satabiliyor. Veliler alışveriş yaparken bunlara dikkat etsin bu ürünleri almasınlar" şeklinde konuştu.