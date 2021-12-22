Cizre’de kent içi trafik iyileştirme toplantısı

Şırnak’ın Cizre ilçe belediyesi tarafından kent içi ulaşım, trafik iyileştirme etüt ve avan projelerinin hazırlanması ile toplu taşıma sistemi optimizasyonu toplantısı gerçekleşti.

Cizre Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya Prof. Dr. Mahmut Özbay ile Şehir Plancısı Berkay Boyacıoğlu çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cizre Belediyesi sorumluluk alanındaki toplu taşıma hatlarının optimizasyonu ve toplu taşıma sisteminin entegrasyonu çalışması kapsamında kentte mevcut tüm ulaşım aktörlerine ilişkin hat, güzergah, çalışan araç sayısı, taşınan yolcu sayısı, işletme hızları, çalışma süreleri bilgiler arazi çalışmaları sonucu toplanıp tablolar haline getirildiğini belirti. Tunç, “Bu çalışmada hatların tümü kentin sayısal haritasına işlenerek bir bilgi veri envanteri oluşturulmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda, Cizre Belediyesi kent içi ulaşım ve trafik planlaması ile uygulama projelerinin hazırlanması için saha çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır” dedi.