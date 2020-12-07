Cizre’de izinsiz asılan tabelalar sökülüyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, cadde, sokak ve binaların dış cephelerine izinsiz olarak asılan tabela, totem ve saçakları görüntü kirliliğine sebebiyet vermesi nedeni ile söküyor.

Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ilgili yönetmeliğe uymayarak izinsiz asılan tabela, totem ve saçaklar görüntü kirliliği yaratması sebebiyle kaldırıyor. Geniş çaplı yapılan çalışmalarda şuana kadar 476 tabela ve saçak yerlerinden söküldü. Ayrıca vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanması ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek adına ekipler, kaldırımları işgal eden iş yerlerinin yol üzerine konulan yelken bayrak ile reklam tabelalarını da kaldırdı.

Görüntü kirliliğine yönelik yapılan çalışmalar nedeniyle vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, “Bu konuda belediye ile işbirliği yapan esnafımıza teşekkür ediyorum. Görüntü kirliliği ve kaldırım işgalleri ile mücadele ederken bir yandan da caddelerimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yafes ve Silopi caddelerindeki çalışmaların bitmesinin ardından caddelerimiz modern görünüme kavuşacaktır. İdil Caddesi ve Dörtyolda yapılacak çalışmaların ardından, 2021 yılı yatırım programı dahilinde Orhan Doğan Caddesi, Şeyh Muhammed Nurullah Seyda Caddesi, Botaş Caddesi ve Sitti Nefis Caddesinde sokak sağlıklaştırma çalışmaları da yapılacak” dedi.