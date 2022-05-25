Cizre’de ilkokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polisliği tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla 100. Yıl İlkokul’unda etkinlik düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl İlkokulu 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören 182 öğrenciye yönelik meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirdi. Etkinlikte Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları tarafından öğrencilere polislik mesleği ve trafik kuralları hakkında geniş bir biçimde bilgi verildi. Öğrencilere basit trafik kuralları sunumla anlatılarak, eğitici çizgi film izletildi. Polisler eğitimin ardından bilgilerinin pekişmesi için izletilen sunum ve çizgi film hakkında soru cevap yöntemi ile öğrencilerle sohbet etti. Keyifli anların yaşadığı etkinlik sonunda polis memurları çocuklar ile birlikte oyunlar oynayarak eğlenceli bir şekilde kurallar öğretti.