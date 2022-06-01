Cizre’de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" coşkuyla kutlandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde “Hayat boyu Öğrenme Haftası” programı yıl sonu sergisi büyük bir ilgi gördü.

Cizre ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu “Hayat boyu Öğrenme Haftası” yıl sonu sergisinde kursiyerler el emeği, göz nuru el işi çalışmalarını sergiledi.

Hayat Boyu Öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Cizre’de Sanat Sokağında düzenlenen yılsonu sergisinin açılışını Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Mehmet Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mirza Cazım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından gerçekleştirildi.

Serginin açılışını yaptıktan sonra davetlilerle birlikte stantları gezen Kaymakam Tunç, öğretmekten ve üretmekten vazgeçmeyen kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini yakından inceleyip, hem kursiyerlerden hem de usta öğreticilerden bilgi aldı. Büyük emeklerle ürünlerin ortaya çıktığı sergi, davetlilerden de büyük ilgi gördü.

“Hayat boyu Öğrenme Haftası” programı Cizre Belediyesi Kültür Merkezi Salonu’nda Cizre öğretmen korosuyla devam edeceği belirtildi.