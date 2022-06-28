Cizre’de el emeği ürünlerinin satış noktası dualarla açıldı

Şırnak’ın Cizre Kaymakamlığı desteği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Aile Destek Merkezlerinde üretilen ürünlerin satılacağı el emeği göz nuru ürün satış noktası açıldı.

Cizre Ahmet el-Cezeri Parkı’nda yapılan el emeği göz nuru satış noktası açılışına Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Tunç, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, STK temsilcileri ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Dualarla yapılan açılışta bir konuşma yapan Vali Osman Bilgin amaçlarının insanlara aracı olmak olduğunu belirtti. Vali Bilgin, "Kendi ayağı üzerinde durabilen, kendi yaşamını idame ettiren ve bu manada gerçekten özgürlüğünü eline alabilen İnsanlar istiyoruz. Ülkemiz zaten bu manada örnektir ama daha da örnek olabilmesi için kadınımızın daha da güçlenmesi gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte Aile Destek Merkezlerimiz ve Halk Eğitim Merkezlerimizin bu amaç doğrultusunda çalışma yapmasını istiyoruz. Biz balık tutmayı öğretmeliyiz. İnsanlara sadece aracı olup ve onların toplumda gerçek manada sosyalleştikleri gençleriyle, aileleriyle ve çocuklarıyla birlikte özgür ve mutlu bir şekilde hayatlarını idame etmeleri için aracı olmak istiyoruz. Bunun haricinde hiçbir niyetimiz yok” dedi.

Daha sonra Cizre Dengbej evinde bulunan Kadın Kooperatifi Derneği açılışını da yapan Osman Bilgin eşiyle birlikte yapılan ürünleri inceledi.