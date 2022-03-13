Cizre’de Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı

Şırnak’ın Cizre Kaymakamlığı ve Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Cizre’de güvenli ortamda eğitim sağlamak, mesleki eğitimi iyi kılmak amacı ile “Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Yapılan protokol kapsamında, okulların ve okulların çevre güvenliğinin sağlaması, uyuşturucu ile mücadele etmek, okullarda oluşabilecek adli ve idari olayları aydınlatmak önleyici her türlü desteği sağlamak amacı ile Kent Güvenlik Yönetimi Sistemine Entegre (KGYS) ihtiyacı olan okullara kamera takmak, öğrenci sayılarının fazla olduğu okullara bilgisayar ve projeksiyon desteği sunmak, öğrencilerin teorik anlamda öğrendikleri fen, teknoloji, matematik, mühendislik alanlarındaki uygulamaları pratiğe dönüştürebilmeleri amacıyla (FETEMM) atölyeleri belirlenen okullara kurulacak.

Kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla ilk etapta 10 bin öğrenciye kitap desteği sunma gibi başlıkları kapsayan 6 maddelik protokol, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke arasında imzalandı.