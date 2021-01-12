Cizre’de daha yeşil bir çevre için çalışmalar sürüyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi daha yeşil bir Cizre oluşturma hedefiyle, ilçe genelinde fidan dikme çalışması başlattı.

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamaları adına faaliyetlerini durmaksızın sürdüren Cizre Belediyesi, ilçe genelindeki bakımsız alanları düzenleyerek, yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, başta ana arterler olmak üzere yol kenarlarına, park alanlarına, refüjler ile ilçenin giriş ve çıkışlarına fidan dikme çalışması gerçekleştiriyor. Belediye ekiplerince dikilen top aksaya, meyve vermeyen dut, top ligustrum, ters dut, süs eriği, taflan, top şimşir ve oya ağacı gibi birçok türde fidan, Cizre’nin cadde ve sokaklarını süsleyecek.

Dikilen her fidan geleceğe en güzel miras olduğunu kaydeden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, ’’Hedefimiz, ilçemizin her tarafını yeşillendirmektir. Aşırı betonlaşmadan kaynaklı nefessiz kalmış Cizre’mizde belli bir program dahilinde fidan dikim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fidanlarımız aşılı, boylu ve tüplüdür. Mühendislerimizin gözetiminde devam eden bu çalışmalar sadece bu sezonla sınırlı kalmayacak. Tüm yıl boyunca aralıksız bir şekilde ilçemiz iklimine uygun fidan dikim faaliyeti devam edecektir’’ dedi.