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Cizre’de Cudi ve Dicle mahallesinde parke döşeme çalışmaları
CİZRE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, DİCLE MAHALLESİ NURULLAH CADDESİ İLE CUDİ MAHALLESİ ERTENE VE MEHMETÇİK SOKAKTA KİLİT PARKE DÖŞEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI.(ABİDİN YEL/ŞIRNAK-İHA)
ŞIRNAK 14.08.2020, 13:34
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Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dicle Mahallesi Nurullah Caddesi ile Cudi Mahallesi Ertene ve Mehmetçik Sokakta kilitli parke döşeme çalışması başlattı.
Cizre Belediyesine bağlı Ekipler, yapılan planlamalar doğrultusunda ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddeler kent kimliğine yakışır hale getiriyor. Yolların kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir tempoyla sokak ve caddelerde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.
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