Cizre’de "Cami Çocuklar buluşması" etkinliği düzenlendi

Şırnak’ın Cizre İlçe müftülüğü tarafından, 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar, Hz. Nuh Camii’nde düzenlenen programla camide buluştu.

Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve çocukların ailelerinin katılımıyla gerçekleşen "Cami Çocuk Buluşması" programında, 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim alan öğrenciler, camide bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu gözlenen programda Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim’i okumasını öğrenen çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi. Programda çocuklar, Kur’an kurslarında öğrendikleri ezan, mevlit, dua, ilahi ve çeşitli dallarda yeteneklerini sergiledi.