Cizre’de bin 500 yetim çocuğa bayramlık yardımı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre Müftülüğü tarafından "Yetim gülse Cizre güler" sloganıyla yaptığı çalışmada hayırseverlerin desteğiyle bin 500 yetim çocuğa bayramlık elbise alındı.

Cizre Müftülüğü projesi ile 2015 yılından itibaren geleneksel hale getirdiği çalışmayla yetimlere bayram öncesi giyim yardımında bulunuldu. Hedeflerinin daha çok yetime ulaşmak olduğunu söyleyen Müftü Süleyman Baran, ilk yıl bin 800 yetime bayramlık elbise aldıklarını ifade etti. Bu faaliyeti yaparken Cizreli hayırseverlerin katkılarıyla yaptıklarını aktaran Baran, “Hayırseverlerin vermiş oldukları maddi yardımlarla yetimlerimizi giydiriyoruz. Her yetim kardeşimiz için anlaşma yaptığımız mağazalarda 180 TL’lik giyim yapıyoruz. Bu yetim kardeşlerimiz gelip kendileri elbiselerini seçip beğeniyor. Şube müdürümüz Mehmet Karataştan, Murat Denli ve Şükrü Aşan arkadaşlarımızın koordinesinde 20 kişinin üzerinde bir ekip arkadaşlarımız var. Her gelen yetim kardeşimizle özel ilgileniyoruz. Hayırseverlerimiz destek olursa bin 500 sayısının üzerine çıkmak istiyoruz” dedi.