Cizre’de alim ve mütefekkir Melaye Ciziri anıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 1640 yılında vefat eden alim, mütefekkir ve tasavvuf şairi Melaye Ciziri, düzenlenen etkinlikle anıldı.

Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi iş birliğinde 1. Melaye Ciziri Şiir, Beyit Ezberleme, Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Cizre Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ve hakim eşi Nurşen Gürbüz Tunç, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. "Medeniyetimizi ayakta ve diri tutmak için köklerimize yönelmemiz gerektiğinden bahsederiz" diyen Vali Pehlivan, “Köklerimize yönelmek demek iç dünyamıza doğru yolculuk anlamına da gelir. Köklerimizde medeniyetimizi ayakta tutan bazı manevi sütunlar var. Bu sütunlar, Mevlanalar, Yunus Emreler, Melaye Ciziriler ve daha nice kıymetli şahsiyetlerden, mütefekkirlerden oluşur. Onların ortaya koymuş olduğu ilahi aşk temelli medeniyet anlayışı bizi yüzyıllar, binyıllar boyunca ruhen ayakta tutmuştur” dedi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ise hedeflerinin ilçede kültür, edebiyat ve sanat ortamını canlandırmak, gençlere yeni imkanlar sunabilmek, yeni yetenekleri keşfetmek olduğunu belirtti. Tunç, “Her sene yapılmasını planladığımız, yarışmanın en temel amacı Melaye Ciziri gibi sahip olduğumuz büyük bir manevi değerin çocuklarımıza, gençlerimize tanıtılması ve geleceğe aktarılmasıdır. Tarihi ve kültürel bir cazibe merkezi olan Cizre ilçemizin en önemli değerlerinden biri olan Molla Ahmed-i Ceziri’nin ülkemiz ve dünya edebiyat çevrelerinde tanınmasına sebep olan meşhur eseri, Kürtçe kaleme alınan Melayi Ciziri Divanı’dır. Divan edebiyatının zirvede olduğu bir dönemde aruz vezni ile yazdığı 114 şiir, 2 bin beyitten oluşan divanında ilahi aşk, vatanseverlik, kahramanlık ve yaratılış felsefesi temalarına vurgular yapan edebi şaheser Melaye Ciziri Divanı, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca kültür sanat edebiyat yayınlarından ’Bilimin ve Felsefenin Doğulu Öncüleri Dizisi’nde şiirlerinin çoğu gazel ve kasideler şeklinde basılmıştır” şeklinde konuştu.