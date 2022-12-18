Cizre’de aile okuluyla 2770 haneye ulaşıldı

Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezinin yürüttüğü "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde açılan 99 kursta toplamda 2770 aileye ulaşıldı.

Ailelere yönelik hayata geçirilen proje ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde ilçe genelinde açılan 99 kursta toplamda 2770 aileye ulaştıklarını belirtti. 10 ana başlıkta verilen 44 saatlik eğitimlerle aile yapısının çok boyutlu olarak desteklendiği projede, aile odaklı bir okulun sürekli güncellendiğine dikkat çeken İke, ”Bu çerçevede sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite” olmak üzere 8 ana başlıkta 44 saatlik eğitim veriliyor" dedi.