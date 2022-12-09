Cizre’de açılan Köy Yaşam Merkezleri köylerin kalbi oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde atıl durumda bulunan ve bakım onarım yapılarak Köy Yaşam Merkezine dönüştürülen eski okul binaları, köylerin ve vatandaşların kalbi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının iş birliğiyle yürütülen ’Köy Yaşam Merkezleri’ projesi çerçevesinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde atıl durumdaki iki okul eğitime yeniden açıldı. Kullanılmayan köy okulu binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülmeye devam ediyor.

Atıl durumdaki okulların eğitime kazandırılması ve ’Köy Yaşam Merkezleri’ hakkında açıklama yapan İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, Varlık ve Kurtuluş köylerinde kullanılmayan okulların gerekli bakım ve onarımları yapılarak Köy Yaşam Merkezlerine dönüştürüldüğünü belirtti. İke, "Her yaştan köylünün ilgi gösterdiği Köy Yaşam Merkezlerinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan, etkinliklerle Kuran-ı Kerim, yetişkinler için 1. kademe okuma yazma kursu, A1 seviyesi İngilizce kursu, matematiksel yetkinlik, fen ve teknolojideki temel yeterlilikler kursu, Türk halk oyunları, satranç kursu 1. seviye başlangıç düzeyi, yetişkinlere yönelik okuma-yazma kursu, çocuklar için etkinliklerle Kur’an-ı Kerim eğitimi ve çocuk oyun odası gibi kurslar faaliyet gösteriyor" dedi.