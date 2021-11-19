Cizre’de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine götürüldü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde ’Umuda Açan Nergis Çiçekleri’’ isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında 100 öğrenci Çanakkale ve İstanbul’a geziye gönderildi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin hayata geçirdiği ’Umuda Açan Nergis Çiçekleri’ isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından altı okuldan belirlenen 40 öğrenci gezi amaçlı Çanakkale ve İstanbul’a gönderildi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından tahsis edilen araçlara bindirilen öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından uçakla Çanakkale ve İstanbul’a gönderildi. Gezi için uçağa binen öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.