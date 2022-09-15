Cizre’de 37 hafıza belgeleri takdim edildi

Şırnak’ın Cizre İlçe Müftülüğü tarafından 2022 2. dönem hafız mezunları için düzenlenen tören ile 37 hafız ve hafizeye hafızlık belgeleri verildi.

Cizre İlçe Müftülüğüne bağlı yatılı Kur’an kurslarında hafızlığını bitirmiş olup 2022 yılı 2.dönem hafızlık tespit sınavı komisyonundan geçip hafızlık belgesini almayı hak kazanan 37 hafız ve hafizeye belgeleri takdim edildi. Programda konuşma yapan Vali Osman Bilgin, hafızların almış olduğu eğitim ile birlikte insanlığa, topluma dolayısı ile yaşadığı çevreye çok büyük faydalar sağladığını belirtti.

Bilgin, “Yüce peygamber insanların en hayırlısı ‘Kur’an öğrenen insanlara faydası olanıdır’ diyor. Aslında değerli hafizeler ve hafız kardeşlerim, yapmış olduğunuz hafızlık faaliyetiyle beraber aslında insanlığın ikbaline ikmaline ve tamamlanması yönünde çok büyük bir gayret gösterip almış olduğunuz eğitim ile birlikte İnsanlığa topluma dolayısı ile yaşadığınız çevreye çok büyük faydalar sağlıyorsunuz. Ticaretin, ailenin, toplumun temeli olan kültürlere baktığımızda Kur’an-ı Kerim’den gelmektedir. Yani İslamiyet’in temelinde yatan tüm unsurlar hayatınıza tatbik ettiğimizde aslında aile yapımız, toplum yapımız ve yine bireylerin tek başına insan olarak kendilerini yetiştirmeleri ile birlikte Toplumların huzuru, güvenliği ve gelişmesi o şekilde ilerler” dedi.

İlçe müftüsü Süleyman Baran, yeni El-Cezeriler olmaya, Hz Nuh’un torunları olmaya, Selahaddin’i Eyyubi’nin torunlarını yetiştirmeye hazır olduklarını aktardı. Baran, “Böylesine mübarek bir merasimle hafızlarımızın belge takdiminde bizleri bir araya getiren yüce Allah’a sonsuz hamdolsun. 360 Kur’an kursu Cizre’de vardı. Her bir cami bir Kur’an kursuydu. Bu camilerin her birinde 15- 20 kişilik öğrenciler vardı. Medrese eğitimi ve hafızlık bu şekilde devam ediyordu. Onların içerisinden 90’nın üzerinden El-Cezeriler çıktı. Biz yine buna adayız. Eski El-Cezeriler olmaya, Hz Nuh’un torunları olmaya, Selahaddin’i Eyyubi’nin torunları olmaya ve 360 medrese ve Kur’an kursunu yeniden yapma ya hazır ve adayız" ifadelerinde bulundu.

Törene Şırnak Valisi Osman Bilgin yanı sıra, ilçe Kaymakamı Nazlı Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, İl Müftüsü Ahmet Dilek, Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, öğrenci ve veliler katıldı.