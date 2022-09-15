Cizre’de 37 hafıza belgeleri takdim edildi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ta Cizre İlçe Müftülüğü tarafından 2022 yılı 2. dönem hafız mezunları için düzenlenen törenle 37 hafız ve hafizeye hafızlık belgeleri verildi.

Cizre İlçe Müftülüğüne bağlı yatılı Kur’an kurslarında hafızlığını bitirmiş olup, 2022 yılı 2. dönem hafızlık tespit sınavı komisyonundan geçip hafızlık belgesini almayı hak kazanan 37 hafız ve hafizeye belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi. Programda konuşan Vali Osman Bilgin, hafızların almış olduğu eğitim ile insanlığa, topluma, dolayısıyla yaşadığı çevreye çok büyük faydalar sağladığını belirtti. Bilgin, “Yüce peygamber, insanların en hayırlısı Kur’an öğrenen, insanlara faydası olanıdır diyor. Aslında değerli hafizeler ve hafız kardeşlerim, yapmış olduğunuz hafızlık faaliyetiyle beraber aslında insanlığın ikbaline, ikmaline ve tamamlanması yönünde çok büyük bir gayret gösterip almış olduğunuz eğitim ile birlikte insanlığa, topluma, dolayısıyla yaşadığınız çevreye çok büyük faydalar sağlıyorsunuz. Ticaretin, ailenin, toplumun temeli olan kültürlere baktığımızda Kur’an-ı Kerim’den gelmektedir. Yani İslamiyet’in temelinde yatan tüm unsurlar hayatımıza tatbik ettiğimizde aslında aile yapımız, toplum yapımız ve yine bireylerin tek başına insan olarak kendilerini yetiştirmeleri ile birlikte toplumların huzuru, güvenliği ve gelişmesi o şekilde ilerler” dedi.

İlçe Müftüsü Süleyman Baran ise, yeni El-Cezeriler olmaya, Hz Nuh’un torunları olmaya, Selahaddin-i Eyyubi’nin torunlarını yetiştirmeye hazır olduklarını aktardı. Baran, “Böylesine mübarek bir merasimle hafızlarımızın belge takdiminde bizleri bir araya getiren yüce Allah’a sonsuz hamdolsun. 360 Kur’an kursu Cizre’de vardı. Her bir cami bir Kur’an kursuydu. Bu camilerin her birinde 15-20 kişilik öğrenciler vardı. Medrese eğitimi ve hafızlık bu şekilde devam ediyordu. Onların içerisinden 90’ın üzerinde El-Cezeriler çıktı. Biz yine buna adayız. Eski El-Cezeriler olmaya, Hz. Nuh’un torunları olmaya, Selahaddin’i Eyyubi’nin torunları olmaya ve 360 medrese ve Kur’an kursunu yeniden yapmaya hazır ve adayız" ifadelerini kullandı.

Törene Şırnak Valisi Osman Bilgin’in yanı sıra, İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, İl Müftüsü Ahmet Dilek, Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, öğrenciler ve veliler katıldı.