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Cizre’de 26 hafız düzenlenen törenle belgelerini aldı
ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI YATILI KUR’AN KURSUNDA HAFIZLIK EĞİTİMİ GÖREN 26 ÖĞRENCİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HAFIZLIK BELGELERİNİ ALDI.
ŞIRNAK 18.10.2020, 16:53
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Şırnak’ın Cizre İlçe Müftülüğüne bağlı yatılı Kur’an kursunda hafızlık eğitimi gören 26 öğrenci, düzenlenen törenle hafızlık belgelerini aldı.
Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen hafızlık belgesi takdim törenine Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, kurum amirleri, öğrenci ve veliler katıldı. Kur’an tilaveti ile başlayan program, kurs öğrencilerin okuduğu ilahilerle devam etti. Müftülük tarafından yetiştirilen hafızlar, belgelerini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Kurum Amirleri ve kurs öğreticilerinin elinden aldı.
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