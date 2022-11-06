Cizre’de 180 usta öğretici aile okulu eğitiminde buluştu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Programı dahilinde usta öğreticilere yönelik aile okulu eğitimi düzenlendi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği ve Halk Eğitim Merkezleri (HEM) tarafından yürütülen aile okulu eğitimi programında HEM usta öğreticilerine eğitim verildi. Her biri birer anne birer baba olan ve aile olan usta öğreticiler belediye konferans salonunda düzenlenen aile okulu eğitiminde bir araya geldi. Psikolojik Danışman Timuçin Sesli, Cizre Belediyesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonunda, aile yapısının muhtemel risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesi amacıyla toplamda 180 usta öğreticiye eğitim verdi. Eğitim programına katılan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen aile okulu projesini önemsediklerini belirterek aile okulu eğitiminde emeği geçen Psikolojik Danışman Timuçin Sesli başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.