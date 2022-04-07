Cizre’de 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları başladı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları başladı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla, ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde görevli okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler Emniyet Müdürü Eren Öztürk ile makamında bir araya geldi. Emniyet Müdürü Öztürk ve birim amirleri ile bir araya gelen eğitimciler Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftasını kutlayıp görevlerinde başarılar diledi.

Makamında eğitim camiasını ağırlayan Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, gösterdikleri yakın ilgi ve ince düşüncelerinden dolayı okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür edip, ilçe emniyet müdürlüğünün iş ve işleyişi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.