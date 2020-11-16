Cizre TSO ve OKİD arasında ticari işbirliği protokolü imzalandı

Cizre-Irak-Erbil arasında ticaretin kabiliyetini arttırmak amacı ile işbirliği protokolü imzalandı.

İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi adına düzenlenen protokol, Cizre TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, Meclis Başkanı ve Cizre İktisadi ve Kültürel Kalkınma Platformu (CİKAP) Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve Irak Türkmen Cephesi Milletvekili ve aynı zamandan Ortadoğu Kalkınma ve İşbirliği Derneği Başkanı İmdat Bilal arasında imzalandı.

İmza töreninden sonra bir açıklama yapan Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, protokol ile Cizre ile Erbil arasında ticaretin daha da gelişmesi ve iki şehrin ticaretten daha pay almasını sağlamak amacı ile bilgilendirme havuzu kurulacağını söyledi. Sevinç, protokolün iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Sevinç, “Bu adımın atılmasına öncülük eden Meclis Başkanımız aynı zamanda CİKAP Başkanı olan Ömer Faruk Yıldırım ile Türkmen Cephesi Milletvekili ve aynı zamandan Ortadoğu Kalkınma ve İşbirliği Derneği Başkanı İmdat Bilal’a teşekkür ediyor, bu işbirliği protokolünün her iki ülkeye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.