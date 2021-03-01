Cizre TSO Meclis Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu ile görüştü

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Faruk Yıldırım, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile görüştü.

Bazı görüşmelerde bulunmak üzere Irak’a giden Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunu ziyaret ederek Başkonsolos Hakan Karaçay ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Türkiye-Irak arasında tüccarların yaşadığı sorun ve sıkıntılar görüşülerek, özellikle ihracatçı ve Irak’ta faaliyetlerini sürdüren firmaların durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, TSO Meclis Başkanı Yıldırım, Başkonsolos Hakan Karaçay’a ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.