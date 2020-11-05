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Cizre TSO Başkanı Sevinç ESO Başkanı ile bir araya geldi
CİZRE TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH SEVİNÇ BERABERİNDEKİ HEYET İLE ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI BAŞKANI CELALETTİN KESİKBAŞ İLE BİR ARAYA GELEREK BÖLGELER ARASI TİCARETİN GELİŞMESİ VE CİZRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN FAALİYETLERİ HAKKINDA GÖRÜŞMEDE BULUNDU. (ABİDİN YEL/ŞIRNAK-İHA)
ŞIRNAK 05.11.2020, 13:30
Şırnak’ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç beraberindeki heyet ile Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile bir araya gelerek bölgeler arası ticaretin gelişmesi ve Cizre Organize Sanayi Bölgesinin faaliyetleri hakkında görüşmede bulundu.
Gerçekleştirilen görüşmede iki oda arasında yapılacak ikili iş birliği ile ticaretin geliştirilmesi özellikle Cizre Organize Sanayi Bölgesinde yeni projelerin üretilmesi ve yapılabilecekler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan toplantı sonunda Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç ilgi ve alakalarından ötürü Eskişehir Sanayi Odası Başkanına teşekkür ederek, Cizre tarih ve kültür kitabını hediye etti.