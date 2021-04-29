banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı

Cizre polisinin Ramazan yardımları devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan Ramazan yardımı devam ediyor.

ŞIRNAK 29.04.2021, 13:09
2
Cizre polisinin Ramazan yardımları devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan Ramazan yardımı devam ediyor.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları Cudi Mahallesi ve Dicle Mahallesinde ikamet eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 150 aileye Ramazan kolisi dağıttı. İhtiyaç sahibi aileleri evlerinde tek tek ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler ailelere hem yardım kolilerini teslim etti hem de ailelerin sorunlarını dinleyerek ilgili kurumlara yönlendirdi.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?