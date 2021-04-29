Cizre polisinin Ramazan yardımları devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan Ramazan yardımı devam ediyor.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları Cudi Mahallesi ve Dicle Mahallesinde ikamet eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 150 aileye Ramazan kolisi dağıttı. İhtiyaç sahibi aileleri evlerinde tek tek ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler ailelere hem yardım kolilerini teslim etti hem de ailelerin sorunlarını dinleyerek ilgili kurumlara yönlendirdi.