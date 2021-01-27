Cizre polisinden ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ihtiyaç sahibi 30 aileye kıyafet yardımında bulundu.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları Cudi Mahallesinde ikamet eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 30 aileye kıyafet yardımında bulunup dezenfektan dağıttı. İhtiyaç sahibi aileleri evlerinde tek tek ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler ailelere hem yardım dağıttı hem de ailelerin sorunlarını dinleyerek ilgili kurumlara yönlendirdi.