Cizre polisinden esnafa sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Parada Sahtecilik" suçları tanıtılıp esnaf ve vatandaşları, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, ilçede bulunan esnaf ve vatandaşlara yönelik ’’parada sahtecilik’’ suçları tanıtıldı. Esnaf ve vatandaşlara banknotun ön yüzünde kabartma olması gerektiği, banknota yatay konumda ve göz hizasında bakıldığında Atatürk Portresinin sağ alt köşesindeki yedigen şeklin içinde kupür değeri gözüktüğü, banknota farklı açılardan bakıldığında altın sarısına dönüştüğü ve üzerindeki kupür değeri ve ’’TL’’ harfleri bulunduğu şeklinde bilgilendirme yapıldı.