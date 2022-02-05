Cizre polisinden esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlar konusunda uyarılar yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ilçede bulunan esnaf ve vatandaşlara yönelik oto ve otodan hırsızlık, SMS yoluyla dolandırıcılık, iş yerinden Hırsızlık, internet üzerinden dolandırıcılık, son zamanlarda kargo firmaları üzerinden alınmayan veya geri iade edilen kargolar için borçlu göstermek ve icraya düştüklerini belirterek para isteyen dolandırıcıların olabileceği anlatılarak bilgilendirme yapıldı ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.