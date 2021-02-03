Cizre Müftüsü Baran, TSO Başkanı Sevinç ile görüştü

Şırnak’ın Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran beraberindekiler, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç ile görüştü.

Müftü Baran ve beraberindekiler Cizre TSO Başkanı Sevinç ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Cizre Müftüsü Süleyman Baran, İlçe Müftülüğünün çeşitli programlarına destek olunmasından ve yakın zamanda Cudi Mahallesinde kurduğu Basra Taziye Evi için Sevinç’e teşekkür etti.

Cizre Müftüsü Süleyman Baran’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sevinç, Baran’a çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Sevinç, Cizre Müftülüğü için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını belirtti.