Cizre Kaymakamı Tunç, yapımı tamamlanan okulda incelemelerde bulundu

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, yapımı tamamlanan 24 derslikli Vatan Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile birlikte 7 Şubatta eğitim ve öğretime açılacak olan Vatan Ortaokulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vatan Ortaokulu Müdürü Tayfun Karpuzcu eşliğinde tek tek sınıfları gezen Kaymakam Tunç, binanın genel durumu hakkında da bilgiler aldı. Cizre Belediyesinin ilgili birim müdürlerine talimat veren Tunç, okul çevresine düzenleme çalışmalarının başlatılması talimatını verdi.