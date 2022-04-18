Cizre Kaymakamı Tunç, şehit, gazi ve yetim aileleriyle iftarda bir araya geldi

ŞIRNAK (İHA) –Şehitler Haftası ve Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Şırnak’ın Cizre Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’nın ortak organizasyonuyla şehit, gazi ve yetim aileleri onuruna iftar yemeği verildi.

Cizre Belediyesi hizmet binasının bahçesinde düzenlenen iftar programına Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç’un yanı sıra Garnizon Komutanı Ramazan Çokkıyak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Saffet Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emre Alcan, siyasi parti temsilcileri, ilgili birim müdürleri, şehit, gazi ve yetim aileleri katıldı.

Cizre İlçe Müftülüğünde görevli hocaları, ebediyete irtihal eden şehit ve gaziler için Kur’an-ı Kerim okudu. İftar vaktinde ise iftar duası ve ilahiler seslendirildi.

İftar sonrası şehit, gazi ve yetim aileleri ile bir araya gelen Kaymakam Tunç, düzenlenen iftar programına katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Talepleri dinleyen Tunç, ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.