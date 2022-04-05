Cizre Kaymakamı Tunç, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

İz El Cezeri Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları tek tek gezen Kaymakam Tunç, yapılan üretim ve sağlanan istihdam hakkında işletme yetkililerinden bilgiler aldı. Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesinin destekleri ile ilçe ekonomisine katkı sağlayacak ve 500 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil fabrikasını inceleyen Kaymakam Tunç, tekstil fabrikasında yürütülen çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgiler aldı.