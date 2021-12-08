Cizre Kaymakamı Tunç, esnafla bir araya geldi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İzzet Keser Caddesinde esnafla görüştü.

Orhan Doğan Caddesinde incelemelerde bulunan Kaymakamı Mehmet Tunç, Dicle Mahallesi İzzet Keser Caddesinde esnafla bir araya geldi. Kaymakam Tunç, görüşmede vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Kaymakam Tunç, göreve başladıkları günden beri ilçe halkıyla her platformda bir araya gelmeye çalıştıklarını kaydetti. Kaymakam Tunç, “İnsan odaklı bir hizmet anlayışı ile kapı kapı dolaşarak ilçenin gelişimi ve insanların mutluluğu adına çok çalışacağız. Fırsat buldukça gerek mahallelerde gerekse ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum” dedi.