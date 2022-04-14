Cizre Belediyesine araç hibe edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak’ın Cizre Belediyesine sulama tankeri hibe edildi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç’un girişimleri neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belediyeye vatandaşların hizmetinde kullanılmak üzere bir adet sulama tankeri hibe edildi. Kaymakam Tunç, hayırlı olsun temennisinde bulunarak hibe için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne Cizreliler adına teşekkür ettiği belirtildi.