Cizre belediyesi peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor

Peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını denetleyen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, yeşil bir gelecek ve temiz bir Cizre için çalıştıklarını söyledi.

Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevcut parklar, orta refüj ve yol kenarlarındaki yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Cizre Belediyesi ve Karayolları 95. Şefliği tarafından yürütülen kaldırım, orta refüj, akıllı kavşak, peyzaj ve asfaltlama çalışmaları sona gelindi. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç’un talimatıyla Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yeşil bir Cizre için gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil bir gelecek ve temiz bir Cizre için çalıştıklarını ifade eden Kaymakam Mehmet Tunç, ekipler tarafından düzenli olarak mevcut parklarda yapılan bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, amaçlarının vatandaşların nefes alabileceği, yeşilin hakim olduğu, göze hoş gelen bir ilçeye kavuşmak olduğunu kaydetti.

Kaymakam Tunç, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız süreceğini dile getirdi.