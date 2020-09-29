Cizre 35 yıl sonra sinema salonuna kavuştu
ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE BULUNAN BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE SİNEMA SALONU AÇILDI. BU SALON, İLÇEDE 35 YIL ARADAN SONRA AÇILAN İLK SİNEMA OLDU.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde sinema salonu açıldı. Bu salon, ilçede 35 yıl aradan sonra açılan ilk sinema oldu.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun da katılımıyla sinema salonunun açılışı yapıldı. Kaymakam Sinanoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin her alanda büyümesiyle yeni iş yerleri açıldığını söyledi. İlçedeki sinema salonunun uzun yıllar önce kapandığını belirten Kaymakam Sinanoğlu, “Sinema salonu, ilçemizde eksikliği hissedilen işletmelerin başında geliyordu. Çok şükür, bu eksiklikte giderildi. Alışveriş merkezini ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.
540 kişilik salonlardan 3’ünün 3D diğer 2’sinin 2D konseptine uygun dizayn edildiği belirtildi.
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