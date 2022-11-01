Beytüşşebap’ta saygı ve trafik kuralları semineri verildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sürücü ve güvenlik korucularına yönelik seminer verildi. Semineri veren jandarma trafik ekipleri köy köy dolaşarak sürücülere eğitim verdi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde İlçe jandarma komutanlığına bağlı trafik jandarma personelleri ilçe merkez ve köylerinde okul taşıtı sürücüleri ile güvenlik korucularına "Trafikte saygı ve trafik kuralları" semineri verdi. Hayata geçen proje sayesinde şimdiye kadar bin 300 kişiye seminer verildiği kaydedildi.