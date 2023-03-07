Beytüşşebap’ta kurum amirleri meslek tanıtım seminerine katıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kurum amirleri, liseli öğrencilere meslekleriyle alakalı tanıtımlar yaptı. Kaymakam ve diğer kurum amirleri, öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde milli eğitim müdürlüğü bünyesinde Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilere yönelik meslek tanıtım semineri düzenledi. Meslek tanıtım seminerine Kaymakamı Kemal Ülkü, belediye başkanı, Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Ercan Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, ilçe emniyet amiri, hastane başhekimi, savcı ve hakimlerin yanı sıra kurum amirleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Seminerde öğrencilere mesleklerini tanıtan kurum amirleri, burada öğrencilerin sorularına cevap vererek okul hayatında nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgiler verdi.