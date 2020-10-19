banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Dolar ve altında sun durum ne?
Dolar ve altında sun durum ne?
Aliya İzzetbegoviç kimdir?
Aliya İzzetbegoviç kimdir?
Küresel piyasalar
Küresel piyasalar
Tarkan’dan Azerbaycan paylaşımı
Tarkan’dan Azerbaycan paylaşımı

Beytüşşebap’ta çöp toplama seferberliği devam ediyor

ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE 'DOĞAMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ' SLOGANI İLE BAŞLATILAN ÇÖP TOPLAMA SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR.

ŞIRNAK 19.10.2020, 09:33
2
Beytüşşebap’ta çöp toplama seferberliği devam ediyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ’Doğamıza sahip çıkıyoruz’ sloganı ile başlatılan çöp toplama seferberliği devam ediyor.

Beytüşşebap’ta Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü tarafından ’Doğamıza sahip çıkıyoruz’ sloganı ile başlatılan temizlik seferberliği kampanyası 2’nci haftasına girdi. Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli’nin de aralarında bulunduğu grup dere yataklarındaki çöpleri temizledi. Etkinlikte konuşan Kaymakam Meşeli, "İlçemizde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya ses olmak istedik. Dere yataklarımızdaki çöp yığınları içler acısı bir durumda. Farkındalık oluşturmak için biz de temizlik yapıyoruz. Herkes kendi evinin önünü temizliyor" dedi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 19 Ekim 2020
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:54
Akşam 18:25
Yatsı 19:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 5 11
2. Alanyaspor 4 10
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Galatasaray 4 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Başakşehir 5 4
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Bandırmaspor 5 5
13. Akhisar Bld.Spor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 5 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Tottenham 5 8
7. Chelsea 5 8
8. West Ham 5 7
9. Leeds United 4 7
10. Man City 4 7
11. Southampton 5 7
12. Newcastle 5 7
13. Crystal Palace 5 7
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 5 4
17. Sheffield United 5 1
18. West Bromwich 4 1
19. Fulham 5 1
20. Burnley 3 0
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3