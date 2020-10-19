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Beytüşşebap’ta çöp toplama seferberliği devam ediyor
ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE 'DOĞAMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ' SLOGANI İLE BAŞLATILAN ÇÖP TOPLAMA SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR.
ŞIRNAK 19.10.2020, 09:33
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ’Doğamıza sahip çıkıyoruz’ sloganı ile başlatılan çöp toplama seferberliği devam ediyor.
Beytüşşebap’ta Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü tarafından ’Doğamıza sahip çıkıyoruz’ sloganı ile başlatılan temizlik seferberliği kampanyası 2’nci haftasına girdi. Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli’nin de aralarında bulunduğu grup dere yataklarındaki çöpleri temizledi. Etkinlikte konuşan Kaymakam Meşeli, "İlçemizde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya ses olmak istedik. Dere yataklarımızdaki çöp yığınları içler acısı bir durumda. Farkındalık oluşturmak için biz de temizlik yapıyoruz. Herkes kendi evinin önünü temizliyor" dedi.
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