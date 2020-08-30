Beytüşşebap’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü nedeni ile kutlama programı düzenlendi.

Beytüşşebap’taki etkinlik, Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bayrak göndere çekildi.

Buradaki programın ardından ilçedeki mezarlıklarda bulunan şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu. Ziyarette konuşan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. İlçemiz bayraklarla donatıldı. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ay yıldızlı al bayrağımızın altında yaşamak onur verici. Şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Programa, Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli, Alay Komutanı Albay Deniz Özarslan, Belediye Başkanı Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.